Taylor Swift ya llegó a Sudamérica para su histórico debut

Entre altísima expectación de la prensa argentina este miércoles la cantante Taylor Swift llegó a Sudamérica para lo que será su histórico debut en la región.

La estadounidense aterrizó en Buenos Aires, ciudad donde ofrecerá tres presentaciones en el Estadio Monumental el 7, 8 y 9 de noviembre.

Dichas actuaciones estarán marcadas por la fuerte presencia de fanáticos chilenos, quienes decidieron viajar a Argentina ante la ausencia de shows de Swift en el país.

Tras sus espectáculos en la capital trasandina, Taylor Swift viajará a Brasil para concretar seis conciertos en Rio de Janeiro y Sao Paulo.

No soy fan pero me fascina la transmisión de la llegada de taylor a Argentina.



Periodismo Argentino, no lo entenderías#BuenosAiresTSTheErasTour pic.twitter.com/BiXuHSy4tI