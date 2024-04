"Let it be" de The Beatles llega al streaming medio siglo después de su estreno

"Let it be", la legendaria película documental con la que The Beatles cerró su exitosa carrera, confirmó su llegada al streaming a más de medio siglo de su estreno en cines.

La cinta fue dirigida por Michael Lindsay-Hogg con la misión de reflejar el proceso de creación del que sería el último álbum del cuarteto. Sin embargo el estreno del disco "Let it be" significó la lápida definitiva para The Beatles y el grupo murió para siempre.

Además de este pesimista ambiente de promoción, en el largometraje quedó en evidencia el tenso ambiente al interior de la banda y los roces que derivaron en su separación, por lo que la película quedó en el olvido.

En 2021 Peter Jackson estrenó el documental "Get Back", una obra de tres partes que fue construida con las casi 60 horas de material registrado para "Let it be", aunque con un tono diametralmente distinto.

"Siempre he pensado que 'Let it be' es necesario para completar la historia de 'Get Back'. Los dos proyectos se apoyan entre si: 'Let it be' es el clímax de 'Get Back', mientras que 'Get Back' le da un vital contexto a 'Let it be'", explicó Jackson.

"Let it be", la película de 1970, llegará el próximo 8 de mayo a Disney+ en una inédita versión restaurada.