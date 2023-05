The Hives anunció su nuevo álbum después de 10 años

La banda sueca The Hives anunció el lanzamiento de "The Death of Randy Fitzsimmons", su primer álbum de estudio en más de 10 años.

El conjunto publicará su sexto álbum el próximo 11 de agosto y como adelanto lanzaron este martes su primer single "Bogus Operandi".

"The Death of Randy Fitzsimmons" es el primer álbum de The Hives sin el bajista fundador Dr. Matt Destruction, quien había abandonado el grupo en 2013 y fue reemplazado por The Johan And Only.

El último álbum de The Hives fue "Lex Hives", lanzado en 2012.