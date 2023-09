Tom Morello en los 50 años del golpe: "Siento una conexión profunda con Chile"

El músico estadounidense Tom Morello estuvo presente en el acto oficial por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado como uno de los invitados oficiales de la ceremonia.

En su llegada al país durante este fin de semana el guitarrista de Rage Against the Machine acudió al Estadio Víctor Jara para homenajear al cantautor asesinado en dictadura. A primera hora de este lunes Morello acudió al Palacio de La Moneda para cumplir con su rol de invitado.

Si bien no tuvo una intervención directa durante el acto, el artista recibió una ovación y varios vítores por parte del público presente.

"Hace 50 años se cometió uno de los crímenes más grandes de la humanidad. Estoy aquí para expresar mi solidaridad con el pueblo de Chile. La lucha contra el fascismo no es solamente del pasado, si no que del presente y no solo en Chile y en Estados Unidos", dijo Tom Morello a CNN tras el acto.

Además señaló que "siento una profunda conexión con Chile, sin mencionar que son grandes fanáticos del rock".

El autor de canciones como "Killing in the name of" o "Freedom" también agradeció la invitación del Presidente Boric: "sé que es un gran fan de Rage Against the Machine", puntualizó.