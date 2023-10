Sphere, la nueva y monumental atracción inaugurada por U2 en un "impresionante" show

Asistentes y medios especializados se deshicieron en halagos al presenciar un espectáculo sin igual en Las Vegas este viernes en la noche.

Una colosal estructura esférica, la más grande del mundo y bautizada como MSG Sphere le dio la bienvenida al grupo irlandés U2 en un inmersivo espectáculo cargado de impresionates efectos visuales y sonoros.

Avaluado en 2.300 millones de dólares, 1,2 millones de discos LED son los responsables de las coloridas proyecciones que pueden apreciarse tanto dentro como afuera del recinto único en su tipo en el mundo, de 112 metros de alto y 157 de ancho.

"Espectáculo impresionante", escribió USA Today, mientras que The Verge catalogó la experiencia de "alucinante". El diario The Guardian, por su lado, señaló que el show fue "absolutamente asombroso".

De acuerdo a Deadline, la banda liderada por Bono pareció verse "eclipsada" ante la sublime experiencia.

Next time someone tells you that humans haven’t built anything noteworthy in centuries, show them this video from inside the Sphere from last night’s concert. pic.twitter.com/qY48OX94xJ — Pomp 🌪 (@APompliano) September 30, 2023

The Sphere changes everything possible for concerts. I’ve never heard better live audio or seen better visuals. What an experience. pic.twitter.com/YRMVCgaDEx — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) September 30, 2023