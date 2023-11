Tom Morello despidió a Joan Jara: "Fue una luchadora por la justicia"

El músico Tom Morello usó sus redes sociales para despedir a Joan Jara, la activista por los DD.HH. y viuda de Víctor Jara que falleció este domingo a los 96 años.

En su última visita al país, en el marco de la conmemoración por los 50 años del golpe de Estado, el guitarrista de Rage Against the Machine compartió unos momentos con la destacada bailarian.

La fotografía de aquel instante fue la que usó Morello para entregar sus condolencias a Joan Jara: "Descansa en paz, Joan Jara. Era una luchadora incansable por la justicia y los derechos humanos", destacó.

Además recordó que "el 28 de noviembre el asesino de Víctor Jara será finalmente extraditado de Estados Unidos gracias a sus esfuerzos".

Rest in peace, Joan Jara, Victor Jara’s widow. A lifetime fighter for justice & human rights she passed away at 96. On Nov. 28 Jara’s murderer will finally be extradited from the US thanks to her efforts. pic.twitter.com/9qDQbiwBEG