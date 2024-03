"Star Wars" y "The Last of Us" marcan ediciones en Concepción y Santiago de Expogame

Los días 3, 4 y 5 de mayo, en SurActivo de Concepción; y 11, 12 y 13 de octubre, en la Estación Mapocho de Santiago; se llevarán a cabo dos nuevas versiones de la feria Expogame.

La edición penquista tendrá como eje "Star Wars", coincidiendo con el día mundial de la saga: "May the 4th"; y entre los invitados están Carlos Segundo, voz de "Darth Maul" en "Episodio I - La Amenaza Fantasma", y Octavio Rojas, voz de "Snoke" en "Episodio VIII – El Despertar de la Fuerza".

En la capital en tanto, el invitado estelar será Troy Baker, actor de voz y músico estadounidense, quien interpreta a "Joel Miller" en el videojuego "The Last of Us", rol que en la serie de televisión encarna Pedro Pascal.