A los 77 años muere Jim Gordon, baterista de Eric Clapton condenado por asesinar a su madre

El baterista estadounidense Jim Gordon, reconocido por colaborar con músicos de la talla de Eric Clapton y George Harrison, falleció ayer miércoles a los 77 años en una prisión médica de California, donde cumplía cadena perpetua.

Según su representante, las causas del deceso del percusionista que participó además en sesiones de las bandas Wrecking Crew y Everly Brothers además de tocar en álbumes de Beach Boys y The Byrds, fueron "naturales".

En 1983 fue diagnosticado con esquizofrenia, después de asesinar a su madre al sufrir un brote psicótico. Condenado a pasar el resto de su vida en la cárcel, se le negó la libertad condicional por décima vez en 2018.

Durante su segunda década de esplendor, los setentas, Gordon trabajaba en la producción más destacada del ex Beatle, "All Things Must Pass" cuando formó la banda "Derek and the Dominos" junto a Eric Clapton. Juntos escribieron "Layla", consideradas una de las mejores canciones de la historia del rock.