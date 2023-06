Amber Heard pide a los medios de comunicación que "no le tiren piedras": "No voy a detener mi carrera"

La actriz Amber Heard, recordada por el año pasado haber perdido el juicio por difamación contra su exesposo Johnny Depp, destinó un directo mensaje a quienes siguen avivando un discurso de odio hacia ella.

Actualmente, Heard se encuentra promocionando su nuevo filme "In the Fire", ambientado en 1988 y en el que protagoniza a una psiquiatra estadounidense, quien se empeña a resolver el caso de un niño de Colombia acusado por pobladores de ser el diablo.

"Tengo el control de la mayor parte de lo que sale de mi boca", comentó la actriz de "Aquaman" a Deadline. "Lo que no controlo es cómo mi orgullo por este proyecto y todo lo que hemos puesto en esta película puede verse rodeado de clips de otras cosas, complementó al respecto.

La controvertida estrella además ahondó en cómo ha lidiado con los comentarios negativos de los medios tras el bullado juicio: "Es algo que he tenido que aprender, que no controlo las historias que otros crean a mi alrededor. Eso es algo que probablemente apreciaré como una bendición más adelante".

"Ahora mismo, sólo quiero que no me tiren tantas piedras. Así que saquemos el elefante de la habitación y déjenme decirlo. Soy actriz. Estoy aquí para apoyar una película. Y eso no es algo por lo que se me pueda demandar".

Heard además destacó su propio mérito al señalar que lleva "décadas en la industria" y aseguró que cree que se ha "ganado el respeto por ser algo propio. Eso es suficientemente importante. Lo que he pasado, lo que he vivido, no hace mi carrera en absoluto. Y ciertamente no va a detener mi carrera. Así que hablemos de esta película", sentenció.