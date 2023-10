Belén Mora sufrió violenta agresión junto a su hijo en la vía pública

Belén Mora usó sus redes sociales para compartir una lamentable situación que vivió la mañana de este jueves.

Mientras la comediante paseaba por la calle junto a su hijo menor, fue víctima de una violenta agresión por parte de un desconocido.

"Voy con mi hijo en el coche, está durmiendo menos mal, y hace un rato una persona me empujó a propósito. Un hombre, grande. Me empujó el hombro y me dijo: 'Me das asco'. Para que entiendan el nivel de 'hate' que tiene alguna gente", relató la ex "Morandé con Compañía" en Instagram.

En este contexto, la también actriz expresó sentirse "muy defensa y muy en peligro", estando al borde una crisis de pánico.

"Me dio mucha pena, porque algunas personas vieron eso y no hicieron nada. Entonces los invito a que, si ven que le pasa eso a alguien, intervengan", dijo a sus seguidores.

Asimismo Belenaza, que se ha referido anteriormente al odio masivo que recibe en redes sociales, hizo una reflexión sobre la situación.

"No me queda más que, después de este episodio de mierda (sic), citar a una de las filósofas más influyentes del último tiempo (...) Regina George: 'Why are you so obsessed with me?' (¿Por qué estás tan obsesionado conmigo?)", lanzó Mora en referencia a la película "Chicas Pesadas".