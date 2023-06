Billie Eilish se sincera sobre el impacto de comentarios negativos sobre su cuerpo: "Me siguen hiriendo"

Ha enfrentado críticas sobre su aspecto desde que comenzó su carrera, pero la cantantante estadounidense Billie Eilish recientemente reveló que el constante hostigamiento relacionado a ese tema continúa afectando su salud mental.

En conversación con la revista Vogue, la estrella ganadora de 7 Grammy señaló "ni siquiera lo sé. Es duro" y añadió "honestamente, nadie puede decir nada sobre mi cuerpo sobre lo que yo no tenga una opinión más fuerte".

"También creo que si fuera más joven, como si Internet hablara de mí de la forma en que lo hacen ahora cuando tenía como 11 años, no creo que pudiera existir, para ser honesta", lanzó Eilish, quien en marzo aseguró que borró todas las aplicaciones de su celular.

En ese sentido, además la intérprete de "Bad Guy" transparentó sus sentimientos encontrados. Por una parte, al sentirse conforme ella misma en su propia piel y al mismo tiempo, debido al impacto generado por el odio al que tristemente se enfrenta en redes sociales.

"Me gusto más que antes y me interesa más cómo me siento yo que cómo se sienten ellos. Pero también puede que eso sea una estupidez, porque siguen (los comentarios) hiriendo mis sentimientos como un hijo de puta".

La joven de 21 años complementó "pero es muy duro, ¿sabes? Lo he pasado mal para ser honesta, y todavía estoy averiguándolo. Pero sin duda es una vida extraña, lo reconozco".