Carla Jara dispara contra Kaminski y Camila Andrade: "Son un par de mentirosos"

La noche de este viernes se exhibió en Podemos Hablar la entrevista de Carla Jara en la que habló sobre su quiebre con Francisco Kaminski y la participación de Camila Andrade.

Jara y Kaminski confirmaron el fin de su relación a fines de marzo y desde entonces han surgido diversas versiones de ambos, e incluso la propia Andrade dio su versión luego de ser mencionada como tercera persona involucrada.

¿Qué dijo Carla Jara en Podemos Hablar?

La ex Mekano dijo que ha sido "el peor engaño de mi vida" y luego respondió sobre los dichos de Kaminski y Andrade que han negado tener una relación: "Son un par de mentirosos", expresó Jara.

"Empecé a sospechar, porque me llegaban mensajes de textos, mensajes por Instagram que me decían ojo con tu marido y la Camila, gente que trabajaba en el equipo de ellos", contó Jara.

"Él se justificaba que era gente mal intencionada, que quería hacer daño a nuestra relación", relató Jara, quien afirmó que siguió sospechando luego de que llegara de las grabaciones de La Caja de Pandora de madrugada.

Luego vino un evento en Puente Alto que animaron Kaminski y Andrade, y Jara aseguró que "después descubrí mensajes de texto donde ellos se juntaban antes del evento a tomar, a conversar o a lo que fuera, se juntaban antes de irse al evento a estar juntos".

Posteriormente, en su viaje a Brasil de vacaciones, la pareja discutió luego de que Kaminski recibiera un mensaje de Andrade que decía "Te quiero mucho, hablamos". Jara indicó que el animador le dijo que se pasaba "rollos" y "se hizo el loco".

En la noche, según Jara, Kaminski dormía y volvió a recibir un mensaje de Andrade. "Habían dos mensajes arriba borrados y después había un mensaje 'hola, ¿puedes hablar?' y yo le pongo sí puedo hablar ¿qué borraste arriba? y me dice 'soluciona tus temas y después conversamos lo nuestro'", contó.

"Te juro que para mí fue un puñal en mi corazón, eso me comprobaba mis sospechas y yo le respondí. En ese momento estaba muy enojada y furiosa y se me apretó la guata y le pongo eres tan tonta, que no te das cuenta de que estás hablando conmigo", afirmó Jara.

Finalmente, Jara expresó que es "válido que él hoy esté enamorado de otra persona. Duele, porque no logro entender cómo a alguien se le puede ir el amor tan rápido".