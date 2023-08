Cathy Barriga confirma negociaciones para entrar a nuevo reality "Tierra Brava"

La exalcaldesa de Maipú reveló que podría hacerse realidad su próxima participación en el reality "Tierra Brava" de Canal 13.

Ocurrió en el programa "Me Late Prime" de Zona Latina, donde la exedil fue consultada si integrará al programa en el que Sergio Lagos oficiará como animador.

¿Qué dijo Cathy Barriga sobre las negociaciones para entrar a "Tierra Brava"?

"No puedo negar ni confirmar nada en estos momentos", lanzó la exMekano al dar entender que se encuentra en conversaciones con la estación privada y agregó "la verdad es que me han contactado, pero no me han convencido".

"Son muchos factores, no es solamente el tema económico", comentó Cathy Barriga.