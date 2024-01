Christell Rodríguez celebró importante logro académico

Christell Rodríguez celebró un importante logró académico: pasó su examen de grado y ya es fonoaudióloga.

Pese a los nervios, la intérprete de "Dubidubi", tema viral con el que celebró en redes sociales, logró aprobar con un 6.3.

"El tema de cantar, hacer conciertos y estar expuesta me ayudó a generar estrategias para controlar los nervios, aunque hoy cuando hablaba sentía que se me trababa la lengua, pero dentro de todo me sentía tranquila", dijo la joven a LUN.

Bajo esta línea, la ex estrella infantil aseguró estar "muy feliz" con el resultado.

"Traté de no hacerme expectativas con la nota que podía sacar. Mi desempeño académico fue muy bueno todos estos años, en 2022 salí como la mejor alumna de la carrera, pero no por eso me confié, así que me partí la cabeza estudiando, porque siempre se puede aprender más", declaró.

Asimismo, la artista confesó que, al salir de la sala "me iba a poner a llorar, pero me dijeron que me iban a tomar una foto, así que se me pasó. Me la lloré toda el jueves, por los nervios y la ansiedad".