Christina Ricci relató que fue amenazada con demanda por una escena de sexo en película

La actriz estadounidense Christina Ricci aseguró que una vez, productores la intimidaron en el pasado al haber puesto límites cuando le pidieron hacer una escena sexual en una producción.



Quien interpretó a "Merlina" en "Los locos Addams" (1991) y ahora estrella de la existosa serie "Yellowjackets", se refirió a los avances a la industria con respecto a los derechos de los actores.

"Es realmente genial. Las mujeres mayores hablamos de ello todo el tiempo", señaló Ricci en el programa "The View", en referencia a sus compañeras de reparto Melanie Lynskey, Juliette Lewis y Tawny Cypress.

Recordó cuando en el pasado "una vez alguien me amenazó con demandarme porque no quería hacer esta escena de sexo de una determinada manera". Aunque finalmente nunca sucedió, apuntó "ha cambiado mucho y es estupendo verlo".

"Es increíble ver que no tienen que pasar necesariamente por lo mismo que nosotras. Sobre las nuevas generaciones de actores, añadió que "son capaces de decir: 'No quiero hacer esta escena de sexo', 'No voy a estar desnuda'. Pueden ponerse límites que a nosotros nunca nos permitieron".