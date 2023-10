Claudia Conserva lanzó fuertes descargos tras acusaciones de lucro

La animadora Claudia Conserva hizo un fuerte descargo contra quienes especularon que había lucrado con "Brava", el documental donde expuso su tratamiento contra el cáncer de mama.

En un adelanto de "Podemos Hablar" de Chilevisión, que se emitirá este viernes, la comunicadora se refirió a estos rumores.

"A alguien se le ocurre mencionar, no sé dónde, de qué medio, que resulta que yo lucré y que me hice millonaria, cobré millones a TVN por mostrar mi enfermedad, cosa que no fue así", dijo Conserva.

Si bien el rostro de TV+ señaló que "hay costos involucrados, de que TVN tuvo que invertir plata en esto y gastarse plata para mejorar los audios, contratar un editor", no obtuvo ningún beneficio económico gracias a esta producción.

"Qué ignorantes, cómo estropean los seres humanos buenas causas, buenas intenciones, perdóname la expresión, por un saco de huevas", sentenció la conductora de "Claudia ConVersa".