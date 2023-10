Comediante se burló de la muerte de Matthew Perry: recibió varias críticas

El comediante estadounidense Kevin Brennan fue duramente criticado en redes sociales por burlarse de la muerte de Matthew Perry.

Poco después de que se conociera el deceso del actor, el ex guionista de "Saturday Night Live" escribió: "Ahogado en un jacuzzi JAJAJAJA", junto a un enlace con la noticia.

Tras este tuit, Brennan fue repudiado por los usuarios de la red social con comentarios como "hazle un favor a la familia de Matthew y elimina tu post" y "Eres una persona realmente terrible".

No conforme con eso, el hombre respondió con otro polémico mensaje: "No me burlé de ello. Solo pensé que era divertido. Pero me encanta cuando mueren los adictos".

La inesperada muerte de Perry

Fue este sábado que se reportó la muerte de Matthew Perry, principalmente conocido por protagonizar la exitosa sitcom "Friends".

El intérprete de 54 años, que habló de su lucha contra las adicciones en su libro de memorias "Friends, Lovers and the Big Terrible Thing", se ahogó en su jacuzzi tras sufrir un infarto, siendo encontrado por su asistente varios minutos después.

El inesperado deceso del hombre detrás de "Chandler Bing" ha conmovido a los fanáticos de la icónica serie de los años 90, recibiendo varios homenajes en redes sociales y creando un altar a las afueras del edificio donde residían los personajes en Nueva York.