"¿Cómo voy a ser homofóbico?": Kike Morandé se defiende de críticas

El ex animador Kike Morandé, que durante más de dos décadas estuvo al mando del programa "Morandé con Compañía", se defendió de las críticas que pesaban en su contra desde el Estallido Social de 2019.

En conversación con Pedro Carcuro en TVN, el ex "Viva el Lunes" cuestionó el calificiativo de homofóbico que se le ha asignado en los últimos años. "Casi tuve que ir al diccionario para ver qué es lo que era homofóbico porque no lo entendía", señaló.

"¿Cómo voy a ser homofóbico yo? En mi equipo había una diversidad sexual tremenda, ¿por qué voy a ser homofóbico?", agregó.

"Si eso es porque soy más de la derecha que de la izquierda, que hagan lo que quieran. No me importa eso. Antes daba lo mismo si eras de izquierda y derecha", explicó sobre los insultos.

"Son enanos"

También se refirió a la frases que le "exigían" la liberación de las personas de estatura baja que trabajaban en "Morandé con Compañía". "En las paredes salía 'Kike, libera a los enanos'... por que a ellos no les importa que les digan enanos. Ahora se les dice personas pequeñas, pero son enanos", sostuvo.

"Los enanos no pueden trabajar, tienen un subsidio por ser enanos, entonces las boletas las hacían sus hermanas, etc. Porque si ellos hacían la boleta, les quitaban el subisido. Yo no tenía idea de eso", indicó Morandé.

En ese. sentido dijo que "cuando me dicen que libere a los enanos me quema y me calienta y me dan ganas de decirle 'infórmate, conch...'".