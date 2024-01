¿Conflicto? Aseguran que Selena Gomez tuvo un encontrón con Kylie Jenner

En medio de la ceremonia de los Globos de Oro, Selena Gomez protagonizó una acalorada conversación con sus amigas, que terminó siendo viral en redes sociales.

Y es que, según las especulaciones, la estrella de "Only Murders in the Building" le estaba contando a Taylor Swift y Keleigh Teller, esposa del actor Miles Teller, que al acercarse a Timothée Chalamet, tuvo un encontrón con la novia de este, Kylie Jenner.

De acuerdo a las redes sociales, Gomez susurró a sus amigas: "Le pedí una foto (a Timothée) y ella (Kylie) dijo que no", causando impacto en la autora de "Lover", quien miró sorprendida a la ex Disney Channel.

En tanto, en un vídeo desde otro ángulo, se ve a Teller consultándole a la también cantante si se trataba de su co-estrella en "A Rainy Day in New York", a lo que ella solo asintió.

Si bien no se sabe si existe una enemistad entre la intérprete de "Calm Down" y hermana de Kim Kardashian, se cree que no tienen una buena relación debido a la cercanía de la socialité con Hailey y Justin Bieber, ex pareja de la creadora de Rare Beauty.