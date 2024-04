Cony Capelli abordó relación con Sebastián Ramírez y violencia dentro del reality

Cony Capelli se sinceró y abordó su pasada relación con Sebastián Ramírez mientras eran parte de "Gran Hermano".

En conversación con la revista Sarah, la ganadora del reality show recordó la violencia que el productor de eventos ejerció en su contra mientras estaban en el encierro.

"Habían cosas que se decían, pero cuando llega Seba fue como ver una cara conocida. En ese minuto estaba sola, él se acercó a apañarme y desde ahí se empezó a formar esta unión entre nosotros, que fue en base a mi vulnerabilidad por estar dentro de un reality", dijo la bailarina.

Tras esto, la conductora del react de "Got Talent Chile" agregó que las cosas con el polémico chico reality no sucedieron en un contexto normal: "Es lamentable lo que pasa con Sebastián, al final genera daño a otras personas y yo creo que uno tiene derecho a equivocarse, pero hasta que no dañes a otra persona.

Si bien Capelli afirmó que sus compañeros notaban las actitudes agresivas del ex "Resistiré", declaró que "tampoco quiero hablar porque es delicado y entiendo que hay un tema ahora con él", en referencia a la denuncia por violencia intrafamiliar que carga contra Ramírez.

"No quisiera revolver el gallinero porque hoy significa algo doloroso para otra mujer", añadió, sin detallar si había estado en contacto con Catalina Gaete, ex pareja del autodenominado "Juan Román" quien lo acusó de agredirla.