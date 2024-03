Cony Capelli respaldó a Camilísima: "Ella no ha hecho nada"

Este fin de semana, la influencer Camilísima fue víctima de varias críticas por aparecer en Lollapalooza junto a Sebastián Ramírez, que fue detenido el pasado febrero de VIF (violencia intrafamiliar) por una de sus ex parejas.

Tras esta polémica, Cony Capelli, conductora del react de "Got Talent Chile", fue consultada por Cooperativa sobre la controversia que involucra Ramírez, quien fuera su pareja dentro de "Gran Hermano".

"Creo que lo único que podría decir es que me sorprendió un poco la mirada machista apuntando dardos hacia ella (Camilísima), cuando creo que ella, como humano no ha hecho absolutamente nada para que la apunten por una decisión que está tomando con su vida. No le ha hecho daño a nadie, no entiendo por qué los dardos una vez más se apuntan hacia la mujer", comentó Capelli.

Asimismo, la primera ganadora del famoso reality show añadió que estas críticas "están desviando el foco" de las denuncias.

"Más allá de que si la otra persona es responsable o no de los hechos que se le acusan, que yo desconozco porque yo no me meto ahí, es un tema delicado y creo que eso lo tiene que ver la justicia, si es que estuvo involucrado", afirmó.

"Camila está tomando decisiones con su vida, erradas o acertadamente para la opinión del resto pero es su vida, así que en ese sentido mi sentido de empoderamiento está con ella, obvio siempre acompañando a la mujer", sentenció.