"¿Cuántas infidelidades?": La pregunta de "Mucho Gusto" que indignó a Daniela Aránguiz

Un tenso momento se vivió este martes en el matinal "Mucho Gusto" cuando Daniela Aránguiz recibió una incómoda pregunta mientras hablaba de su ex esposo, Jorge "Mago" Valdivia.

Fue Aránguiz quien llamó a José Antonio Neme para hablar sobre la relación de Valdivia con la diputada Maite Orsini, pero además del incidente que este lunes protagonizó en la vía pública con el ex futbolista.

"Lo más fuerte es que a mí se me haya acusado de agresión intrafamiliar. Yo estaba en mi casa y Jorge me vino a pedir explicaciones por el live y él me espero afuera del condominio", explicó la ex "Mekano", quien luego fue trasladada a una clínica donde "me pusieron un suerito porque yo no soy una mujer acostumbrada a este tipo de situaciones".

Luego aseguró que la diputada Orsini, quien negó el romance, era una víctima de Jorge Valdivia, pero que su intención no era "reventar" a su ex marido.

"Siempre voy a querer a Jorge de una manera especial. Pero yo no voy a estar para esconderle sus aventuras para hacerlo como cuando estaba con él. Aprendí a amarme, a quererme y respetarme", explicó.

El momento más tenso de la entrevista fue cuando Karen Doggenweiler le hizo una incómoda pregunta a Daniela Aránguiz: "Daniela, ¿cuántas infidelidades le has perdonado?", lanzó la conductora.

"No voy a entrar en esos detalles, Karen, porque son detalles dolorosos. Yo creo que hay preguntas que son un poquito indiscretas", se apuró a responder.

"Pero siempre le aguanté por amor. Siempre soñé con tener una familia, con morirme de vieja con mi marido", señaló y agregó que "estoy aburrida de que digan de que lo perdoné por sus bienes. Si me hubiese querido separar de él por plata, lo hubiese hecho cuando jugaba en Emiratos Árabes".