Daniela Nicolás reveló que fue diagnosticada de cáncer desde hace unos meses

La actriz y animadora Daniela Nicolás confirmó que fue diagnosticada con un cáncer de cuello uterino hace un tiempo

En su cuenta de Instagram, la ex Miss Universo Chile confesó que "no lo he pasado muy bien. No había querido compartirlo con ustedes porque no me sentía preparada para conversar sobre este tema. No me siento preparada".

"Han sido meses un poquito difíciles, caóticos, angustiantes. Antes de hablar con ustedes tenía que estar bien yo y no lo estaba", declaró la actriz.

"Yo no me sentía bien para poder contárselos y puede ser que algunas fotos que he subido son mentira, he estado en reposo, hace harto rato, pero era porque no quería que se supiera", afirmó Nicolás.