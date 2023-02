"De Santiago, Chile": Saturday Night Live presenta adelanto de Pedro Pascal en el programa

Tras anunciar a Pedro Pascal como anfitrión, "Saturday Night Live" ha lanzado un adelanto del actor chileno en el programa.

"El pequeño Pedro Pascal de Santiago, Chile siendo anfitrión de 'Saturday Night Live'...salvaje", comienza diciendo el protagonista de "The Last of Us" en el clip para, segundos después, parodiar la serie basada en el videojuego de PlayStation junto a miembros del elenco.

Pedro Pascal is here (and he’s not alone) pic.twitter.com/zqiqKbgNbD — Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) February 1, 2023

"¿Qué estás haciendo, psicópata?", le grita la actriz Sarah Squirm, quien aparece junto a la comediante Molly Kearney en defensa de un "infectado" que está a punto de ser golpeado por Pascal, identificado como "el nuevo integrante del elenco".

"Este lugar es loco...me gusta", dice el intérprete de 47 años al final del vídeo.

El episodio de "Saturday Night Live", con Pedro Pascal de anfitrión, será estrenado este sábado 4 de febrero, y contará además con la participación musical de Coldplay.