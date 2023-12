Denise Rosenthal interpondrá acciones legales por imágenes creadas con inteligencia artificial

La cantante Denise Rosenthal salió a desmentir la validez de imágenes y videos que cirbulaban en internet, y aseveró que todo se trata de un montaje.

Mediante sus redes sociales, si bien la estrella aseguró que había evitado referirse al tema, tras la insistencia de sus seguidores comentó que se vio instada a aclarar la situación.

¿Qué dijo Denise Rosenthal sobre la supuesta filtración de imágenes?

"Había omitido este tema, me han llegado muchos mensajes porque la verdad no me gusta masificar estas cosas en mis plataformas. Siempre cuando salgo a decir algo se masifica más, se agranda", explicó.

En la misma línea, Rosenthal aclaró: "Esto es totalmente Inteligencia Artificial, es absurdo, realmente no soy yo. Paren la huevada (sic) No compartan huevadas", solicitó la intérprete.

"Acciones legales"



La voz de "Agua segura" precisó además que "por otro lado, en verdad, nunca van a encontrar fotos mías así. Soy súper cuidadosa, mi intimidad es mi intimidad. Y ¡Hasta le llegaron las fotos a mi mamá!", denunció.

"De verdad hay gente que se la cree, entonces en verdad es muy necesario para mí decirles que, uno, la foto la sacaron de una publicación que hice yo en mis redes sociales y la modificaron, y el otro que entiendo que está circulando es un video que en verdad no soy yo, ni siquiera tiene mis tatuajes", complementó.

Por este mismo motivo, Denise Rosenthal aseguró que "estoy tomando acciones legales al respecto porque la inteligencia artificial está llegando a un punto donde, nada... Es peligrosa y sobre todo cuando hay gente que no sabe que existen estas cosas, se lo creen".