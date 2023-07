Denisse Malebrán se sinceró sobre el fin de su matrimonio: "Fue inesperado"

La cantante Denisse Malebrán confirmó el fin de su matrimonio con Thomas Kalbenn, el músico con el que se había casado en octubre de 2022.

La voz de Saiko estuvo "45 minutos con" con Juan Antonio Neme, donde se sinceró sobre la reciente ruptura con su pareja calificándola de "inesperada".

"En los últimos meses de relación me enfrenté a un espejo que no quería enfrentar. luego de eso me di cuenta que ya no podía continuar. Fue algo muy doloroso e inesperado", detalló la artista chilena.

Además agregó que "siempre he resistido a las cosas que me pasan, y en esa resistencia, igual me hago daño, porque en el fondo tuve que haber terminado esto mucho antes. Sostuve la relación por momentos de felicidad".

En octubre del año pasado Malebrán publicó en sus redes sociales diversas imágenes del matrimonio que celebró junto a Kalbenn y que incluyó a celebridades y música de Elvis Presley.

Sobre su futuro amoroso la cantante no se cierra "a la oportunidad de enamorarme otra vez".

"También tiene que ver con el estado emocional que tengas en el momento, porque hay personas que no pueden vivir solas. Desde mi mirada, me llevo bien con la soledad, pero me encanta tener a alguien que se preocupe de mí", reflexionó.