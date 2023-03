"Disculpas aceptadas": Karol Lucero habló de las acusaciones de Andrea Zuckermann

El ex animador Karol Lucero zanjó una de las polémicas en las que se ha visto envuelto en el último tiempo. A través de sus redes sociales el ex Mega disculpó a la modelo Andrea Zuckermann, quien lo había acusado de mandarle mensajes románticos.

"Este señor tiene un modus operandi. A mí me habla desde el año 2020, este mismo señor que están mostrando (Karol) me manda corazoncitos. ¿Qué significa si me hablas así desde el Instagram?", dijo Zuckermann hace unos días en el programa "Sígueme y te sigo".

Sin embargo Lucero publicó en su cuenta de Instagram una información que señalaba que Andrea Zuckermann le había pedido disculpas, ya que finalmente había sido ella quien había iniciado las conversaciones.

"Disculpas aceptadas", escribió el ex "Yingo".