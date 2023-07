DJ Méndez niega millonaria deuda a Iván Arenas: "Se me cayó un grande"

DJ Méndez salió a aclarar la situación luego de que Iván Arenas, reconocido como "Profesor Rossa", asegurara que el artista le debe una alta suma de dinero.

"Qué lata lo del profesor Rossa", comentó Méndez en el Instagram del espacio donde Arenas hizo las declaraciones, "Es la Hora de tu Podcast".

El intérprete de "Mi Chile" agregó que "me extraña que una persona así tenga que hacer este tipo de cosas, porque yo a él lo no lo he visto. Quizás una vez me lo topé en algún canal. Quiero que muestre dónde y cuándo me pasé dinero. Vamos que tú puedes, profe. Hágale"

Al ser consultado por un usuario si desmiente "que te culpe de deber 70 palos", DJ Méndez replicó "totalmente. Nunca en mi vida le he pedido dinero al profesor, por lo mismo le escribí para que expusiera y demostrara de dónde, cuándo, etc.

"Hablé con mi abogado"

Mientras, en su Instagram personal, el músico señaló que "le pide y exige" "que ponga dónde están esos 70 millones, porque hablé con mi abogado y yo creo que te voy a demandar por 70 millones, me tenís la escoba en redes sociales y la gente pica con lo primero", lanzó.

"Lo he visto como tres veces, era un gran admirador, porque se me cayó un grande", continuó, antes de advertir a Iván Arenas. Te invito a que dentro de 24 horas lo expliques. Ahora me voy a tener que ir a Chile por la cagá que me dejaste".