El camino de Sabrina Sosa para tener su segundo hijo siendo soltera

Sabrina Sosa, modelo y presentadora de televisión, habló de sus deseos por convertirse en madre por segunda vez en su vida.

La argentina de 35 años tiene un hijo de siete años -cuyo padre es Claudio Valdivia-, con quien ha conversado la posibilidad de expandir la familia. Sin embargo, Sosa quiere hacerlo como una mujer soltera, por lo que ya está explorando diversos tratamientos.

En 2023 la trasandina se sometió a una serie de exámenes para determinar el estado de su reserva ovárica, pero los resultados no salieron como esperaba. "Me frustré, porque no me lo esperaba", señaló a Lun.

Entre las opciones que le ofreció la medicina a la modelo se encuentra la inseminación artificial mediante un donante de esperma e incluso la fertilización in vitro. "Son métodos bastante seguros, pero mi problema fue que no era tan fértil como se esperaba", agregó.

"Lo importante es no desanimarse en una primera instancia. Estoy dándole una vuelta para ver de qué manera voy a ser madre. Si espero un poco y decido hacerlo con una pareja, o si tomo esta opción de la inseminación artificial", reflexionó Sosa.