El actor chileno Pedro Pascal fue anunciado como anfitrión del legendario programa estadounidense "Saturday Night Live" junto a Coldplay.

El protagonista de "The Mandalorian" y "The Last of Us" estará al frente del programa de comedia el próximo sábado 4 de febrero, siendo su primera vez en el espacio de NBC.

Además, como es habitual, el capítulo tendrá un invitado musical que en esta ocasión será la banda inglesa Coldplay.