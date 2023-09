El Rapero MC Hammer nuevamente con su guiño a Chile con el "Profesor Rossa"

Como es clásico ya, el rapero estadounidense y bailarín MC Hammer, un éxito radial de los ochentas y noventas, recordó al "Profesor Rossa".

El también bailarín californiano, publicó en su cuenta de Twitter (ahora llamada X) de la que es bastante activo, nuevamente viralizó un compliado de Iván Arenas y su clásico personaje al ritmo del hip-hop.

¡Tengan un genial fin de semana, Chile!", publicó MC Hammer en el gracioso montaje, que el artista ha publicado años anteriores, en el se ven registros del "Profesor Rossa" danzando en perfecta sintonía.

Have A Great Weekend !!! Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/mJbcQpVgUW — MC HAMMER (@MCHammer) September 22, 2023

Una vez más el "crossover" del "Professor Rossa" y MC Hammer

Es que no es primera vez oficialmente el rapero Stanley Kirk Burrell, de nombre real, publica esto en sus redes.

Ya la hizo en 2021, cuando el artista en Instagram compartió el mismo video y comentó el hito en le ptrograma "Juego Textual" de Canal 13.

Incluso, el propio Iván Arenas reconoció el hito: "Me pasó una talla muy buena porque eran las 10 de la mañana y me llama Claudio Moreno (Guru Guru) y me dice 'oye, sabí que MC Hammer te tiró a su Instagram' y cáchate que le digo '¿quién es MC Hammer?.