Elsa Pataky sorprende a Chris Hemsworth transformada en una mujer mayor

Después de que el actor australiano Chris Hemsworth revelara que se tomará un descanso en su carrera por enterarse de las altas probabilidades de padecer Alzheimer, su esposa Elsa Pataky lo asombró con una original sorpresa.

En el documental "Limitless" de National Geographic emitido por Disney+, el intérprete de "Thor" pone su cuerpo al límite con desafíos físicos y mentales en nombre de la ciencia. Durante el rodaje de la producción, descubrió que posee un gen que multiplica las posibilidades de sufrir la enfermedad degenerativa.

Por el mismo motivo, Pataky (46) decidió formar parte y se transformó en una mujer cuatro décadas mayor, con el motivo de que si el trastorno se presenta, Hemsworth pueda ver antes la apariencia su pareja y así afrontar en el presente su mayor miedo; el no poder ver cómo crecen las personas que quiere.

Have you seen the video of Chris Hemsworth & his wife (who dressed as an old lady) bcs she wants him to see the older her so maybe he'll remember her in the future?



This is after they found out he has high risk of alzheimers & the disease could start to progress anytime 💔💔💔 pic.twitter.com/z1PWoOZ0rV