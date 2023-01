"Eran muy pesadas": Mónica Godoy recordó mala relación con compañeras de "Sucupira"

La actriz Mónica Godoy recordó que sus inicios en las teleseries no fueron tan agradables como muchos pensarían. Con 20 años debutó en "Sucupira" interpretando a una estudiante de biología marina dentro de un elenco que contaba con experimentados actores y actrices, donde no todos la recibieron bien.

En una reciente entrevista con Revista Sarah, Godoy reveló que fue blanco de burlas por algunas compañeras de elenco "solo por el hecho de ser lindas".

En particular apuntó contra las "hermanitas Lineros", interpretadas por Coca Guazzini, Patricia Rivadeneira y la fallecida Anita Klesky, con quienes no tuvo una buena relación durante el rodaje de la teleserie de 1996.

"A la Coca (Guazzini) le carga que cuente esto, pero en Sucupira y junto a la Paty (Rivadeneira) y la Anita Klesky eran muy pesadas con nosotras, nos decían unas pesadeces horribles a la Maite Pascal, a la Cata Olcay y a mí. Nos hacían sentir mal por el solo hecho de haber entrado jóvenes, ser lindas", relató Mónica Godoy.

Si bien asegura que hoy "una de mis mejores amigas es la Coca", esta no fue la única vez que su belleza le trajo "problemas". "He perdido personajes porque me dicen 'eres demasiado linda', y uno dice 'yo también me puedo afear' (...) me puedo cortar el pelo, rapar o maquillarme para endurecer mis facciones, pero la gente se la juega menos por ti", reflexionó.

Mónica Godoy y Nicolás Saavedra

En esta entrevista la actriz también habló de su bullado quiebre con el actor Nicolás Saavedra tras más de 20 años de relación.

"Éramos como la pareja que dura para siempre. ¡Hoy en día quién dura 22 años! Pero agradecemos profundamente el cariño y el respeto. Esto no es reciente, pasó muchos meses antes de que saliera a la luz", indicó.

De todas formas aclaró que "entiendo que en un momento donde las relaciones son tan desechables se produzca esta pena, pero nosotros y nuestras hijas estamos muy bien, todo está fluyendo de manera armónica".