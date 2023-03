Escaló a lo judicial: Diputada Maite Orsini anuncia acciones legales contra Daniela Aránguiz

Los problemas entre Daniela Aránguiz y la diputada Maite Orsini escalaron a lo judicial, ya que la política anunció que tomará acciones legales por las acusaciones de tráfico de influencias por parte de la ex "Primer Plano" en "Mucho Gusto".

"Ella tiene mucho poder, porque incluso habla con fiscales para sacar a gente de detención y les hace desaparecer los papeles (...) Jorge estuvo detenido y ella lo sacó. Si ella tiene el poder de eso, también tiene el poder para que le redacten una carta", dijo Aránguiz.

Orsini no tardó en responder a través de su cuenta de Twitter: "Estas acusaciones son absolutamente falsas y fueron desmentidas hoy por el mismo medio en el que fueron emitidas. Me parecen gravísimas e iniciaré acciones legales al respecto. Miles de personas confiaron en mí y por ello no puedo dejar lugar a dudas sobre mi integridad política".

La versión de Maite Orsini

Aránguiz entregó estas declaraciones en referencia a una detención de Jorge "Mago" Valdivia a principios de enero y José Antonio Neme dio la versión de la diputada, entregada por su equipo de prensa.

Según informan, el ex futbolista fue detenido en una plaza de Vitacura por "comportamiento sospechoso" y donde terminó en libertad tras ser reconocido.

"Al salir del lugar se va muy ofuscado, porque no te pueden detener por no tener cédula de identidad. Se siente vejado y llama a Maite Orsini que se encontraba en La Havana en un congreso. Le dice que estaba muy molesto y que quiere interponer una acción legal contra Carabineros porque lo llevaron sin razón detenido", contó el periodista.

Desde el equipo de Orsini agregaron que "a cualquier persona que la llamara para pedirle un consejo jurídico o cómo proceder en una detención ilegal la ayudaría de la misma forma" y que "jamás ha hablado con fiscales ni limpiado los papeles de nadie".