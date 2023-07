Una exparticipante del "The Voice Chile", Ana Isabella Ríos -quien cantó solo una canción en el programa y no fue elegida por los coaches-, aseguró haber tenido relaciones sexuales con Jean-Philippe Cretton hace seis años y dijo contar con pruebas fotográficas. Según el periodista Sergio Rojas, ella le ofreció venderle las imágenes íntimas y dijo no sorprenderse: "El Jean es un hombre como cualquier otro, que se calienta, al igual que yo. En esa época pasó". La mujer reveló la situación luego del quiebre del periodista con Pamela Díaz, tras cuatro años de relación, lo que en redes sociales despertó rumores de una posible infidelidad con María Trinidad Garcés, hija de la actriz Francisca Imboden. El animador negó haber sido infiel.

