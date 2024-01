Ex funcionario bailarín de Cathy Barriga: "Era despectiva, vi situaciones de gritos"

El periodista Carlos Pérez, un ex funcionario que trabajó con Cathy Barriga, habló sobre cómo fue su relación con la ex alcaldesa de Maipú.

Pérez apareció bailando en un video de un programa de TV que tenía Barriga mientras era la jefa comunal con particular baile, lo que además convirtió la imagen en viral.

"Ese baile me marcó en mi vida. Yo era director de ese programa, ella nos convocaba a todos a bailar y cuando alguien no quería bailar, venía su jefa de gabinete o asesor y te decía 'compadre, tienes que bailar'", contó.

Pérez dijo que trabajó en toda la administración de Barriga, que actualmente está imputada por delitos de fraude al fisco y falsificación y/o uso malicioso de instrumento público.

"Creo que esas presiones de la prensa, al venir ella de la televisión, se hacían muy filosas cuando ocurrían algunos hechos y cuando habían momentos complicados, ella lo expresaba con su equipo. Sufríamos nosotros cuando ella tenía complicaciones, tenía conductas un poco agresivas", dijo Pérez en "Buenos Días a Todos".

"Agresividad plena no lo llamaría, pero sí era despectiva, por ejemplo, si ella se enojaba contigo, rápidamente no habían saludos, no habían directrices directas y una situación así es bastante estresante", agregó, y afirmó que "nos hacía la ley del hielo" en esos casos.

Pérez afirmó que él no tuvo un problema directo con Barriga pero "vi situaciones de gritos". "Vi una situación con la periodista Andrea Monsalve, se agarraron a garabatos. Fue bastante extraño", contó.

"A nosotros nos llavaba la atención, por ejemplo, los altos presupuestos para 'Maipeluza', el tema de los peluches, las empanadas, eran cosas extrañas, pero la mayoría del equipo teníamos miedo de poder conversar estos temas con ella", relató.