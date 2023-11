Ex "Niño Poeta" aseguró haber abandonado el colegio y explicó sus motivos

Jorge Rivas, más conocido como el ex "Niño Poeta", sorprendió tras revelar que abandonó el colegio a los 10 años, y que actualmente continúa sus estudios por medio de exámenes libres.

El adolescente de 14 años fue invitado al podcast "Hazte Ver", conducido por Maly Jorquiera, donde explicó las razones detrás de su decisión.

"Por varias cosas, pero no tiene que ver con que no me sentía adaptado, ni con que tengo alguna condición, ni con que me hayan hecho bullying. Fue por un tema de buena disposición al estudio y a cierto ritmo de estudio, y también eliminar algunas materias", dijo el joven que descartó tecnología, orientación y religión.

Eso sí, el adolescente aclaró que pese a que no va al colegio, "tampoco soy un vago. Me da mucha risa la gente, porque yo les digo que estudio exámenes libres y me dicen: 'oye, ¿tu mamá te deja no estudiar?' Creen que por estudiar exámenes libres uno es como el Negro Piñera.

Finalmente, el ex "Niño Poeta" aseguró que la modalidad de exámenes libres "da mucha ansiedad el último mes, porque tienes que estudiar todo lo que no estudiaste en el año, en diez días".