El bailarín Fabricio Vasconcellos entregó palabras tranquilizadoras para sus seguidores y conocidos luego de sufrir un accidente en moto en un cerro el pasado miércoles. "No fue grave", señaló el brasileño, que por algunas semanas no podrá bailar. "Me saqué la chu... sí, pero estoy bien. Me pelé el brazo, me rompí el ligamento medial lateral de la rodilla y me fracturé el dedo de la mano, que ya me había fracturado 10 veces (...) En un par de semanas ya estoy bien", aclaró.

