Felipe Avello respondió por primera vez a acusación del exmodelo Luis Pinto

El periodista y comediante Felipe Avello rompió el silencio y se refirió por primera vez a la acusación del exmodelo Luis Pinto en su contra.

A través de un documental de Cesarito del canal de YouTube "Críticas QLS", Pinto indicó que Avello "me hizo una grabación que yo salía desnudo, pero yo le dije, no me grabes las partes íntimas (...) Lo mostró en un show, yo le dije no muestres".

Además, horas después se sumó a las acusaciones "Carla Guatero", la comediante que apareció en "Morandé con Compañía", quien definió a Avello como "un poco hombre, que para hacerse el chistoso ocupa y denigra a las personas".

En su cuenta de Instagram, Avello publicó un video en el que señaló que Pinto "no está de acuerdo con un proceder que tuve yo en esos años. Hoy pude hablar con Luis Pinto. La verdad es que sí, yo creo que me equivoqué en mí actuar al no avisarle que íbamos a mostrar un video en el teatro en esos años".

"Con el afán de hacer reír me equivoqué. Me ha costado más de 10 años ir mejorando mi humor, buscando solo hacer reír, pero sin hacer pasar a llevar a nadie", expresó el comediante.

"Estoy en ese empeño y creo que mi humor actual lo refleja, pero en ese tiempo no estuvo bien no avisarle a Luis. Reitero mis disculpas", declaró Avello.