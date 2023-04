Gigi Martin relató cómo fue el despertar de hija de Mauricio Flores tras tener un ACV

Danika Flores, hija del comediante Mauricio Flores, despertó luego de estar más de tres meses sedada e intubada tras sufrir un accidente cerebrovascular.

Así lo informó el humorista a través de sus redes sociales: "Nobleza obliga. Como ustedes me mandaron tanto cariño, les debo una información: y es que, felizmente, hace un par de días, mi hija despertó. Y por eso estoy hablando aquí, porque al despertar ella, creo que desperté yo también".

Su compañero en la dupla Melón y Melame, Gigi Martin, ha sido un fundamental apoyo para Flores tras el ACV de su hija y entregó detalles a LUN sobre el momento de su despertar.

"Hablo todos los días con él, así que supe que despertó el lunes. Me parece fantástico porque hay pocas personas que pueden salir de estos ACV. Danika es joven, le queda mucho por entregar. Y tenía que salir luego por todo lo que pedimos en oraciones para que se recuperara. No era su momento", contó.

"Para él esto ha sido súper difícil. Y ahora estaba feliz porque su hija había despertado. Me expresó toda su alegría por haberle tomado la mano y que ella lo hubiera reconocido a él y a su madre. Me dijo que no la había notado con secuelas", agregó.