Greta Thunberg reacciona al arresto de Andrew Tate

Tras recibir una humillante respuesta por parte de Greta Thunberg vía Twitter, el exkicboxer y polémico personaje de internet Andrew Tate quiso seguir burlándose de la joven a través de un vídeo. Sin embargo, esta publicación fue clave para la policía en Rumania para dar con el paradero del británico de 36 años.

Según reportes del medio Dexerto, Tate y su hermano Tristan estarían implicados en la desaparición de dos niñas, enfrentando cargos por trata de personas, violación y secuestro.

Ante esto, la activista no dudó en reaccionar en redes sociales, asegurando que eso es lo que pasa cuando "no reciclas tus cajas de pizza", haciendo referencia a una caja de pizza perteneciente a una cadena rumana que se puede apreciar en el vídeo, la cual habría ayudado a las fuerzas policiales a encontrarlo.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes