"Hay otra verdad": Iván Cabrera rompió el silencio tras detención por violencia

El ex chico reality Iván Cabrera reapareció en sus redes sociales luego de que este domingo fuese detenido por el presunto delito de violencia intrafamiliar.

"Quería explayarme con mi verdad, porque muchos consideran que en estas situaciones siempre hay dos verdades", comenzó diciendo Cabrera, quien luego explicó el contexto en el que se produjo este episodio con su actual pareja Antonella Muñoz.

"Todo el mundo se enteró de que volví con Antonella. Y todo el mundo, desde mi familia, amigos y ustedes, se sorprendieron y me preguntaban cómo era posible que haya vuelto con ella después de todo lo que ella me hizo y la compleja situación", aseguró "el Potro", quien vio el arrepentimiento de la mujer como "un acto de valentía".

El ex "Yingo" agregó que ambos se permitieron recomenzar su relación en base al amor "aunque mucha gente se ría y aunque lo vea ridículo".

"En esta situación de pareja somos nosotros quienes saben qué es lo que pasa. Somos nosotros los que supimos qué fue lo que era tocar fondo con la situación, luego de eso un sinfín de cosas", continuó Cabrera.

Violencia y excesos: Iván Cabrera y su ex pareja

Al parecer las cosas no salieron como lo planeado y al poco tiempo comenzaron los desencuentros. "Cuanto tú vuelves a cometer errores de la mano de los excesos, ocurren estas situaciones lamentables que debiesen dejar atrás, que no debiesen ocurrir", lamentó Iván Cabrera.

En ese sentido indicó que "cuando no estás en tus 5 sentidos, todas tus sensaciones se exacerban y quedan grandes episodios negativos, por ende todo lo sucedido esta madrugada es algo complejo para mí, en especial porque hay gente tras de mí que sufre".

"Afortunadamente, hoy fue un día largo, salí libre después de todo el procedimiento que se hizo. No tenía antecedentes ni nada que a final de cuentas generara algo más grave. No puedo andar por la vida escondiéndome si no he cometido ningún delito y tampoco dar, y dar, y dar explicaciones", señaló.

"Sé perfectamente lo que he hecho, no estoy detenido. Hice todo el proceso que correspondía, así que el día de hoy quería exponer esto y dejar en claro que también hay otra verdad", concluyó Cabrera, quien también dijo que no volvería a pronunciarse públicamente sobre el tema.