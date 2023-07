Hijos de Robin Williams recuerdan al fallecido actor en el día de su cumpleaños número 72

Los dos hijos mayores del inolvidable actor Robin Williams se virtieron a sus redes sociales para homenajear a su padre en el día que habría cumplido 72 años.

Mediante su cuenta de Twitter, Zak Williams, hijo que el comediante que tuvo con Valerie Velardi, compartió una foto extraída de la película "Good Morning Vietnam".

Happy 72nd Dad! Was remembering how much I used to love that look you'd give. That look with a mischievous, loving grin that your friends and loved ones knew so well. Joyous and curious and wondrous. Miss you and love you forever! pic.twitter.com/k6IN2lfKVn