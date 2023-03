James Hetfield actuará en nueva película del oeste junto a Peter Dinklage

El líder de Metallica, James Hetfield, continuará con su incursión en el cine luego de que se revelara que aparecerá en un nuevo western dirigido por Elliot Lester, titulado "The Thicket".

El thriller, una adaptación cinematográfica del libro homónimo de Joe R. Lansdale publicado en 2013, será encabezado por Peter Dinklage (Game of Thrones) y Juliette Jewis (Asesinos Natos) mientras que el rodaje se encuentra actualmente en marcha en Canadá.

Si bien el rol específico que tomará el músico es aún desconocido, la película seguirá el secuestro de una niña en manos de una asesina (Lewis), mientras un cazarecompensas (Dinklage) reclutado por el hermano de la chica reúne a un nuevo grupo de inadaptados.

Aunque no corresponde al primer crédito de Hetfield en el séptimo arte. En 2019, el músico que recientemente lanzó junto a Metallica el tercer single de su nuevo disco "72 Seasons", "If Darkness Had A Son", interpretó a un oficial de policía en "Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile", al lado de Lily Collins y Zac Efron.

Por su parte, Dinklage declaró al sitio Deadline: "Estoy muy emocionado de llevar a la pantalla la fascinante historia de Joe Lansdale. Un viaje al corazón de las tinieblas para encontrar el amor y devolverlo al lugar que le corresponde".