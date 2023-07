Jamie Lee Curtis sobre su preocupante abuso de sustancias en el pasado: "Estaría muerta"

La actriz estadounidense Jamie Lee Curtis (64) se sinceró sobre la etapa más oscura de su vida, caracterizada por la adicción a sustancias potentes y su de su posterior camino a la sobriedad.

"Yo era una adicta a los opiáceos, y me gustaba colocarme", señaló la ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto por "Everything everywhere all at once" a Joe Scarborough en el programa "Morning Joe" de MSNBC el viernes.

En la instancia, la estrella aseguró que probablemente "estaría muerta" si no hubiera sido porque tiempo atrás, el fentanilo "no estaba tan fácilmente disponible como lo está hoy en la calle".

"Increíblemente afortunada"

La estrella, quien lleva más de 20 años sobria tras el "el apoyo de muchas personas", reveló que se siente "increíblemente afortunada" de no haber acabado en la cárcel, a diferencia de otras mujeres que luchaban con la adicción.

"Hay mujeres en la cárcel cuyas vidas han quedado destrozadas por las drogas y el alcohol, no porque fueran delincuentes violentas, ni porque fueran personas horribles, sino porque eran adictas. Y tengo la increíble suerte de que ese no fuera mi camino. Yo iba hacia allí".

Además, la protagonista de "Viernes de locos" reflexionó sobre la pérdida de su hermanastro, Nicholas Curtis a causa de la heroína en 1994, cuando tenía 23 años.

"Estaba limpio y sobrio, y salió a consumir una vez y murió de sobredosis", acotó Lee Curtis. "Y él es uno de los millones y millones de personas cuyas vidas se han apagado a causa de la adicción".