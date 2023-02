Joe Rogan vuelve a generar polémica por dichos racistas en su podcast

El podcaster Joe Rogan está nuevamente en el centro de la polémica luego de emitir, otra vez, dichos racistas en su popular programa "The Joe Rogan Experience".

En particular el ex deportista apuntó a los judíos con una frase que ha sido calificada como antisemita.

"La idea de que los judíos no están interesados en el dinero es ridícula. Es como decir que los italianos no les interesa la pizza", señaló Rogan en su podcast, desatando el enojo de varios.

Esta no es la primera vez que Joe Rogan es acusado de racista. El año pasado reflotaron varias frases suyas dichas en su podcast en las que se burlaba de los afroamericanos. Incluso en una de ellas comparaba la película "El planeta de los simios" con las personas afrodescendientes.

Luego de años haciendo este tipo de contenido, tuvo que hacerse pública la polémica para que Spotify tomara cartas en el asunto y eliminara los episodios de "The Joe Rogan Experience", uno de los podcast de conversación más populares de su catálogo, hasta que su host pidiese disculpas.

I actually want to stop banging the Jews Don't Count drum at some point but hard to do when a racist myth about Jews is just...said, breezily, on one of the biggest podcasts in the world and no-one gives a fuck. pic.twitter.com/CXkiBR9BJJ