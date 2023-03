Jorge Valdivia denuncia agresiones de Daniela Aránguiz y confirma acciones legales

A través de un comunicado el ex futbolista Jorge Valdivia denunció ser víctima de agresiones por parte de su ex pareja, Daniela Aránguiz, y confirmó que interpondrá acciones legales en su contra.

El "Mago" descartó ser un agresor y aseguró que "jamás en mis 17 años de casado he realizado alguna conducta constitutiva de violencia intrafamiliar, ya sea en contra de mi cónyuge, o bien respecto de mis hijos".

El ex deportista detalló también que ya llevan seis meses separados con Daniela Aránguiz, con quien en los últimos días ha protagonizado una polémica debido a un triángulo amoroso que involucra a la diputada Maite Orsini.

Tras conocerse este escándalo, Valdivia y Aránguiz fueron parte de confusos incidentes en lugares privados y en la vía pública. Al respecto el ex Colo Colo indicó que el pasado 23 de febrero su ex pareja ingresó al apart hotel donde se estába hospedando "y destruyó diversos objetos y prendas de vestir de mi propiedad, sustrajo otras especies que allí se encontraban y provocó una serie de daños al interior de mi habitación".

"Posteriormente, el lunes 27 de febrero, mientras me encontraba en la vía pública, fui agredido por mi cónyuge Daniela Aránguiz, de manera irracional, violenta e injustificada", agregó Valdivia.

En ese sentido Jorge Valdivia señaló que estos episodios "se unen al constante y habitual maltrato psicológico y verbal del cual he sido víctima de parte de mi cónyugue durante los años y que he decidido erradicar de mi vida".

Es por eso que el ex futbolista confirmó que tomará acciones legales contra Aránguiz para buscar responsabilidades por estos episodios violentos, pero además para "demostrar la falsedad de las imputaciones que se han hecho sobre mi persona".