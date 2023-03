La actriz Karla Melo compartió a través de sus redes sociales un video "no apto para sensibles". En él, se le puede ver buscando un lugar donde divertirse durante sus vacaciones junto a hermana y amigos en Rio de Janeiro, Brasil. Lo que no esperaba, era que iba a captar el momento en que una moto atropelló a su amigo Lucas. “Quédense tranquilitos, porque el niño está bien. Está enterito, regio, estupendo, no le pasó nada”, recalcó la intérprete de Flavia en "El reemplazante" posteriormente en sus historias de Instagram.

LEER ARTICULO COMPLETO