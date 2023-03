Karol Lucero negó las acusaciones que su ex pareja, la modelo Yadranka Tomic, lanzó en su contra. La joven expuso presuntos mensajes del ex rostro de televisión contactándola para salir juntos, pese a estar comprometido. "Este personaje hace mucho tiempo me está viendo las historias desde su cuenta oficial. Me habla desde una cuenta secundaria que antes usaba para una rifa de su auto, me dejaba unas pistas: habló de mi sobrino, que él conoció cuando tenía 3 o 4 años. Esto es muy privado. Me da lata que meta a mi familia y diga que, por favor, le prometa por mi sobrino ser discreta. (...) No voy a meterme en medio de una relación. Me molestó mucho. Me da rabia este tipo de hombres. Un hue… infiel que ni siquiera fue especial en mi vida", lanzó Tomic.

