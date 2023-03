Kika Silva rompió el silencio por romance con Gonzalo Valenzuela

Una semana después de revelarse el romance que la modelo Kika Silva mantiene con el actor Gonzalo Valenzuela, salió a entregar detalles de lo que pasó tras conocerse tras bambalinas en la Gala de Viña del Mar.

"Sabía que mi estadía en Chile se podía prolongar por proyectos laborales y están pasando cosas bastante inesperadas", señaló Silva a LUN, quien desde hace algunos años reside en Estados Unidos.

Sobre la pareja que siguió en contacto tras el evento, la exreina de Viña aseguró que "nos conocíamos de vista" y que habían "hablado un poco en algún evento antes por estar metidos en el mismo rubro, pero no nos conocíamos como personas en el fondo. No sabíamos cómo éramos realmente".

Enfatizó en lo "inesperado" del encuentro amoroso: "Soy una convencida de que hay que vivir el momento, escuchar las señales y ver lo que pasa. Y estoy muy contenta de estar viviéndolo".

"Él es una persona increíble y yo estoy muy feliz. Me apoya en todo, para este programa de baile igual en lo psicológico. Todavía no me ha ayudado ensayando alguna coreografía, pero este fin de semana quién sabe", apuntó sobre el desafío de participar en "Aquí se baila".